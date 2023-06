Gegenregierung droht in Libyen mit Blockade

Bengasi. Die Gegenregierung in Libyen hat mit der Blockade von Erdöl- und Erdgasexporten und damit der Haupteinnahmequelle gedroht. Gegenregierungschef Ussama Hamad wirft der UN-gestützten Führung in Tripolis »Verschwendung von Milliarden« vor für »Dinge, die angesichts der aktuellen Lage des Landes nicht vordringlich« seien. Er forderte daher in einer Erklärung, die AFP vorlag, die »Beschlagnahmung« der Öl- und Gaseinnahmen. Als erster Schritt seien Öleinnahmen aus dem vergangenen Jahr in Höhe von umgerechnet rund 24,7 Milliarden Euro eingefroren worden. (AFP/jW)