Tote nach schwerem Beschuss in Somaliland

Laascaanood. In der von Somalia abtrünnigen Region Somaliland sind erneut Kämpfe um die Stadt Laascaanood entbrannt. Mindestens 20 Menschen seien seit Sonnabend bei Gewalt zwischen Truppen Somalilands und separatistischen Milizen getötet worden, darunter acht Zivilisten und ein Kind, sagte das Regionaloberhaupt Garad Jama Ismael am Sonntag der dpa. Im Februar hatten drei Provinzen Somalilands verkündet, sie wollten wieder Teil Somalias werden. Seitdem kommt es zu Kämpfen um Laascaanood. »Die somaliländischen Truppen haben am Sonntag morgen aus drei verschiedenen Richtungen eine groß angelegte Militäroperation gestartet«, erklärte Ismael. (dpa/jW)