Schottland: Wahlkampf mit Unabhängigkeit

Dundee. Der schottische Regierungschef Humza Yousaf will die kommende britische Parlamentswahl zu einem De-facto-Referendum über eine Unabhängigkeit von London erklären. Stimmt eine Mehrheit in Schottland bei der für 2024 geplanten Wahl für Yousafs Schottische Nationalpartei (SNP), solle dies als Votum für eine Unabhängigkeit gelten, sagte der Parteichef am Sonnabend auf einem SNP-Sonderparteitag in der Stadt Dundee. »Falls die SNP diese Wahl gewinnt, dann hat das Volk gesprochen. Wir werden dann Verhandlungen mit der britischen Regierung anstreben, wie wir Schottlands Wandel zu einem unabhängigen Land demokratisch umsetzen.« (dpa/jW)