Anleger wetten auf Rezession in Deutschland

Frankfurt am Main. Immer mehr Bondanleger wetten auf eine tiefgreifende Rezession in Deutschland. Kürzer laufende Bundesanleihen werden aus Depots geworfen. Dies treibt deren Renditen in die Höhe. So lag die von zweijährigen Bundesanleihen am Freitag bei rund 3,3 Prozent, zehnjährige warfen nur 2,4 Prozent ab. Man spricht von »inversiver Renditekurve«. Der Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen Bundesanleihen ist seit August 2022 invertiert. Am Freitag erreichte er den höchsten Stand seit 1992. (Reuters/jW)