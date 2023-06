Rekordhitze in Pakistan und China

Islamabad/Beijing. In Pakistan haben Behörden am Freitag vor gefährlicher Hitze gewarnt. Idrees Mehsud, Sprecher der Nationalen Katastrophenbehörde, mahnte an, möglichst zu Hause zu bleiben und die Sonne zu meiden. Den höchsten gemessenen Wert erreichte die Stadt Naukundi in der Provinz Belutschistan, wo das Thermometer auf bis zu 50 Grad Celsius kletterte. In der chinesischen Hauptstadt Beijing wurde am Freitag die höchste Warnstufe rot ausgerufen, da die Temperaturen erneut auf über 40 Grad Celsius kletterten. Dies sei das erste Mal seit der Gründung der städtischen Wetterwarte 1951, dass an zwei Tagen in Folge eine Höchsttemperatur von mehr als 40 Grad registriert worden sei, hieß es. (dpa/Reuters/jW)