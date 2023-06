Kein Treffen von Serbien und Kosovo

Brüssel. Bei ihrem Besuch in Brüssel haben die Vertreter Serbiens und Kosovos am Donnerstag direkte Gespräche abgelehnt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell traf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und den Regierungschef des Kosovo, Albin Kurti, zu getrennten Beratungen, wie AFP in der Nacht zu Freitag meldete. Anschließend forderte Borrell erneut Neuwahlen im Nordkosovo unter Beteiligung der serbischen Minderheit, »weil dies der Kern des Problems« sei. Vucic erklärte anschließend, er sehe »überhaupt keinen Grund«, mit einem Mann zu sprechen, »der wegen seiner fanatischen Ideologie Konflikte provoziert«. (AFP/jW)