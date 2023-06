London: Rekord bei Ladendiebstählen

London. Britische Supermärkte haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Rekordzahl von Diebstählen verzeichnet. Der Einzelhandelsverband ACS, in dem sich 48.000 Geschäfte zusammengeschlossen haben, teilte am Donnerstag mit, er habe 1,1 Millionen Vorfälle gezählt. Ursächlich seien auch die extrem hohen Lebenshaltungskosten. Am häufigsten wurden demnach teurere Produkte aus Warengruppen wie Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten gestohlen. Die Inflation in Großbritannien verharrt auf hohem Niveau. Im Mai lag sie im Vorjahresvergleich bei 8,7 Prozent und war damit so hoch wie in keinem anderen G7-Staat. (AFP/jW)