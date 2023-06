Leaks-Verdächtiger: »nicht schuldig«

Washington. Nach seiner Anklage in einem US-Geheimdienstskandal hat der Militärangehörige Jack Teixeira auf »nicht schuldig« plädiert. Das berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) übereinstimmend. Teixeira war vor gut zwei Monaten festgenommen worden, eine Geschworenenjury auf Bundes­ebene hatte ihn zuletzt wegen der vorsätzlichen Aufbewahrung und Weitergabe von geheimen Informationen zur Landesverteidigung in sechs Fällen angeklagt. (dpa/jW)