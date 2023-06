Gewalt vor Wahlen in Sierra Leone

Freetown. Wenige Tage vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Sonntag in Sierra Leone sind nach Zusammenstößen zwischen Einsatzkräften und Anhängern der größten Oppositionspartei des Landes 66 Menschen festgenommen worden. Das teilte Polizeichef Braima Jah am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Freetown mit. Demnach wurden von seiten der Demonstranten Schusswaffen eingesetzt. Die Oppositionspartei APC hatte wegen »Ungereimtheiten im Wahlablauf« zu einer »friedlichen« landesweiten Demonstration aufgerufen. (AFP/jW)