USA: Ausweitung von Taiwan-Handel

Washington. Das US-Repräsentantenhaus in Washington hat am Mittwoch (Ortszeit) eine Vereinbarung zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zu Taiwan gebilligt. In der US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert geht es um eine Harmonisierung der Zollkontrollen, die Verbesserung von Regulierungsmaßnahmen sowie Schritte gegen Korruption. Die Vereinbarung muss nun vom US-Senat bestätigt werden, dessen Zustimmung als sicher gilt. Schon im Vorfeld hatte China eine Warnung ausgesprochen. Wie fast alle Länder der Erde unterhalten die USA keine diplomatischen Beziehungen mit der chinesischen Provinz Taiwan, die sich als unabhängig betrachtet. (AFP/jW)