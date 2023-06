Brüssel: Serbien und Kosovo verhandeln

Brüssel. Serbien und Kosovo sind am Donnerstag in Brüssel zu neuen Vermittlungsgesprächen zusammengekommen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, er habe die Konfliktparteien eingeladen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Laut einem Sprecher Borrells wurden der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der Regierungschef des Kosovo, Albin Kurti, im Tagesverlauf in der belgischen Hauptstadt erwartet. Borrell forderte erneut Neuwahlen im Nordkosovo mit Beteiligung der serbischen Minderheit. (AFP/jW)