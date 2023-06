ZUMA Press/imago/Montage jW

Sterben im Mittelmeer

Zu jW vom 16.6.: »EU schaufelt Massengrab«

Dieser Bericht über das vor der griechischen Küste gesunkene Flüchtlingsschiff erinnert an die Irrfahrt der »St. Louis« vom Mai 1939. Damals haben drei Länder 937 Menschen jüdischen Glaubens aus Nazideutschland nicht aufgenommen. Kuba, USA und Kanada lehnten die Aufnahme dieser Menschen aus taktischen Gründen ab – weil in ihren Ländern Wahlen anstanden, verweigerten sie die Aufnahme der Geflüchteten. Die Mehrheit dieser Flüchtlinge starb dann in den deutschen Gaskammern.

Die rechte Regierung in Griechenland lehnte die Übernahme der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer vermutlich auch aus wahltaktischen Gründen ab. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat mit seiner parlamentarischen Mehrheit private Seenothelfer kriminalisiert und somit eine Rettung der Flüchtlinge unmöglich gemacht. Nach der Katastrophe des Flüchtlingsschiffes mit 750 Passagieren und dem Ertrinken von fast 500 Menschen war das »Gejammer« überall groß. Aber auch die deutsche Politik ist hier keinen Deut besser. Die Grünen, die zunächst nur die Landtagswahlen in Hessen im Kopf haben und damit die europäischen Asylregeln der Abschottungspolitik im Vordergrund sehen, sind somit auch verantwortlich für das massenhafte Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer! (…)

Gerd Weißmann, per E-Mail

Entwertung und Verzicht

Zu jW vom 17.–19.6.: »Illusion der Gleichheit«

Zur Rolle Ludwig Erhards bei der Währungsreform: Der Zweite Weltkrieg wurde, ähnlich wie der Erste, durch Kriegskredite finanziert. Dafür wurden »Liquiditätsanleihen« bei allen Banken, Sparkassen und Versicherungen plaziert, mit denen die Sparbeträge und privaten Guthaben zugunsten der Reichskasse zwangsweise abgeschöpft wurden. Im Frühjahr 1942 wurde, finanziert die »Reichsgruppe Industrie«, in Nürnberg das Institut für Industrieforschung gegründet, dessen Leiter der spätere Wirtschaftsminister und Kanzler Ludwig Erhard war. Der Auftrag war die Erarbeitung einer Konzeption des Übergangs zu einer Nachkriegswirtschaft. Hauptproblem waren die auf 400 Milliarden RM aufgelaufenen Kriegsschulden. Erhards Denkschrift vom März 1944 widmet sich deshalb vor allem der Schulden- und Finanzierungsproblematik beim Übergang von einer Kriegs- zu einer Friedenswirtschaft. Den auf den Konten der Sparer gutgeschriebenen Anleihen standen keine entsprechenden Güter gegenüber, denn der größte Teil der Kriegsproduktion war ja vernichtet und wertmäßig gleich null. Die potentielle Kaufkraft, die die Anleihen darstellten, musste entwertet werden, bevor sie als Nachfrage ohne verfügbares Warenangebot auf dem Markt erschien und damit eine Inflation auslösen würde; das geschah 1948 in Form einer Währungsreform. Die Entwertung erfolgte im Verhältnis 1:10; davon nicht betroffen waren Aktien sowie Vermögen in Form von Sachkapital. Die Währungsreform hatte damit eine vergleichbare Funktion wie die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich die Entwertung des Geldes, und zwar sowohl der Guthaben als auch der Schulden. Erhard wollte aber unbedingt das Trauma, das mit der Erinnerung an die Inflation der 20er Jahre verbunden war, vermeiden. Statt dessen wurde Konsumverzicht verordnet, wörtlich: »Der Staat kann vom Volke fordern, dass es darauf verzichtet, den Minderkonsum während des Krieges beschleunigt nachzuholen.« (Erhard, Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung, Nürnberg 1944/Berlin 1997 Faksimile, S. 136 ff).

Harald Kolbe, Hannover

Fragwürdige Qualitäten

Zu jW vom 16.6.: »Die vergessenen Frauen von Aichach«

Alle in den vergangenen Jahren in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Studien über die frühen Jahre oberer Bundesbehörden – vom Auswärtigen Amt bis hin zur Generalbundesanwaltschaft – haben eines bestätigt: Es wurden alte Nazis rekrutiert, und nicht zu knapp, weil Adenauer auf ihre »fachlichen Qualitäten« nicht verzichten wollte und dafür eine frühere Karriere im faschistischen Staat kaum von Interesse war. Hans Globke als ein Staatssekretär kann dafür als Paradebeispiel gelten. Er hielt noch an ihm fest, als der öffentliche Protest schon nicht mehr zu überhören war. Zur Zeit laufende Untersuchungen über Richter am Bundesarbeitsgericht in den ersten Jahren nach seiner Gründung zeigen bereits gleiche Tendenzen.

Ralph Dobrawa, Gotha

»Stehenlassen«

Zu jW vom 15.6.: »›Man fragt sich, was daran ehrenwert sein soll‹«

(…) Die Einstellung von Bismarck in bezug auf das deutsch-russische Verhältnis stellte das genaue Gegenteil dar, was die USA und deren Gehilfen in Deutschland jetzt durchsetzen: die Kappung aller wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und persönlichen Verbindungen zwischen Deutschen und Russen. Er schuf das Vertragsnetz zwischen europäischen Staaten (…). Kaiser Wilhelm II., der wie die jetzigen Politiker auf mehr Krieg aus war, fühlte sich von diesem Vertragsnetz gestört und entließ Bismarck. (…) Kolonial ist vor allem die jetzige US-Politik und die der US-Vasallen, welche die gesamte Welt wirtschaftlich, militärisch und politisch einem einzigen westlichen Block unterordnen wollen. Und so lange nicht alle Straßen, Plätze und Denkmäler für deutsche Kaiser, für Hindenburg oder für Adenauer umbenannt bzw. weggeräumt wurden, möge man einen der letzten und seltenen deutschen Politiker von wirklichem Format in Ruhe da weiter stehenlassen. Das sage ich als Linker.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)