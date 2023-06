Einspruch von Umweltschützern gegen AKW-Laufzeitverlängerung in Belgien

IMAGO/Jochen Tack Belgisches Kernkraftwerk Doel an der Schlede

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) informierte am Mittwoch über seinen Einspruch gegen die geplante Laufzeitverlängerung belgischer Atomkraftwerke:

Die Laufzeit der belgischen Atomreaktoren Doel 4 und Tihange 3 soll bis zum Jahr 2035 verlängert werden. Gegen diese Pläne hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) jetzt Einspruch in Belgien erhoben. In dem Einspruch betont der BBU, dass im Falle eines Störfalls radioaktive Stoffe von den belgischen Atomreaktoren über den Luftweg bis hin zum Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gelangen können, »in die Atemluft, in das Trinkwasser und in die Nahrung.« Außerdem führt der BBU aus: »Eine längere Laufzeit der AKW verursacht weiteren Atommüll. Weltweit gibt es dafür kein sicheres Endlager. Die schlechten Erfahrungen der Endlagerprojekte Asse und Gorleben in der Bundesrepublik sind zu berücksichtigen.«

Der BBU lehnt international die Nutzung aller Atomkraftwerke und sonstiger Atomanlagen ab. In der Bundesrepublik setzt er sich nach der Stillegung der letzten drei Atomkraftwerke u. a. für die Stillegung der Uranfabriken in Gronau und Lingen ein. Der Verband mit Sitz in Bonn lehnt auch den Weiterbetrieb der niederländischen Urananreicherungsanlage in Almelo ab (30 Kilometer westlich von der deutsch-niederländischen Grenze) und lehnt auch die Pläne zum Bau neuer AKW in den Niederlanden ab.

Der BBU weist darauf hin, dass am Freitag, 23. Juni, in Hannover eine Fachtagung der Antiatomkraftbewegung zum Thema »Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle« stattfinden wird. Und für den 1. Juli organisieren niederländische Organisationen in der Provinz Zeeland eine Demonstration gegen den Bau neuer niederländischer AKW.

Die Partei Die Linke in Dresden berichtete am Mittwoch über ihre laufende Aktionswoche für die Einführung eines Feiertags zum Internationalen Frauentag am 8. März in Sachsen.

Die Linke Dresden ist diese Woche in vielen Teilen der Stadt unterwegs, um Unterschriften für den Volksantrag »Ein Frauentag für alle!« zu sammeln, so gestern in Strehlen am Wasaplatz und diese Woche noch weiter in Prohlis und Cotta. Der 8. März – der Frauentag – soll in Sachsen Feiertage werden, dafür sammelt Die Linke als Teil eines großen Bündnisses Unterschriften für den Volksgesetzgebungsprozess, einen Volksantrag. Hierbei werden 40.000 Unterschriften benötigt, damit der Antrag im Sächsischen Landtag behandelt wird. Die Linke Dresden hat bereits mehr als 1.000 Unterschriften beigetragen.

Kristin Hofmann, Leiterin der Stadtgeschäftsstelle der Linken Dresden: »Vor über 100 Jahren wurde der Frauentag ausgerufen, er ist bis heute lebendiges Symbol für einen feministischen Kampf. Die Umwandlung zum Feiertag untermauert dieses wichtige Zeichen. Denn Frauen werden immer noch schlechter bezahlt, haben weniger Chancen im Job und tragen die höhere Last der ›Sorge-Arbeit‹.«

Florian Berndt, stellvertretender Vorsitzender von Die Linke Dresden, ergänzt: »Es gibt noch keinen feministischen Feiertag, dafür sind fast drei Viertel aller Feiertage in Sachsen christlich geprägt. Das geht doch nicht auf – folgen wir Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und 26 weiteren Staaten und schaffen einen weiteren weltlichen Feiertag, der allen nutzt.«