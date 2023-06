Unverhältnismäßiger Eingriff

imago images/opokupix Repressionsapparat demonstriert Stärke: Polizeieinsatz in Leipzig (21.11.2020)

So wichtig die Feststellung sein mag, sie wird wohl folgenlos bleiben: Das pauschale Verbot jeglicher Versammlungen in Sachsen auf Grundlage der Coronaschutzverordnung vom 17. April 2020 war unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch entschieden. Die Versammlungsfreiheit gehöre zu den grundlegenden Rechten des Grundgesetzes, betonte das Gericht. Der Freistaat hatte demnach selbst den Rückgang der Infektionsgeschwindigkeit im Frühjahr 2020 festgestellt. Deshalb sei bei dieser Sachlage ein generelles Versammlungsverbot nicht mehr gerechtfertigt gewesen.

Nach der Verordnung vom 17. April 2020 konnten Landkreise sowie kreisfreie Städte in Sachsen in Einzelfällen Versammlungen erlauben, sofern dies ihnen als vertretbar erschien. Durch diese Ausnahmeregelung sei aber die Grundrechtseinschränkung »nur unwesentlich« gemildert worden, entschied das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch. Der Grund: In der entsprechenden Verordnung sei überhaupt nicht festgelegt worden, was die Voraussetzungen für eine solche Ausnahme sein sollen. Das habe der Freistaat schlicht der Willkür der lokalen Behörden überlassen.

Die Leipziger Bundesrichter bestätigten darüber hinaus, dass eine pandemische Lage grundsätzlich Einschränkungen des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit rechtfertigen könne. Das Infektionsschutzgesetz sei dabei auch im April 2020 eine zulässige Rechtsgrundlage gewesen. Die Richter hielten zudem die Anordnung aufrecht, wonach damals im öffentlichen Raum ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern einzuhalten gewesen war.

Wie in solchen Fällen üblich, dürften die damals politisch Verantwortlichen von spürbaren Konsequenzen für das Erlassen einer grundrechtswidrigen Verordnung verschont bleiben. Zu dem Urteil aus Leipzig war es gekommen, nachdem ein 36jähriger gegen die Einschränkung durch die Verordnung aus dem Landesgesundheitsministerium geklagt hatte. Er hatte zuvor demonstrieren gehen wollen. Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht war der Mann erfolglos geblieben.