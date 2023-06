London: Parlament glaubt Johnson nicht

London. Das britische Parlament hält es für erwiesen, dass der ehemalige Premierminister Boris Johnson in der »Partygate«-Affäre um verbotene Feiern während der Coronapandemie an seinem Amtssitz wiederholt gelogen habe. Nur sieben Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei stimmten am Montag abend gegen einen entsprechenden Entschluss, ganze 118 dafür, die meisten enthielten sich, darunter Premierminister Rishi Sunak. Einer 90tägigen Suspendierung seines Parlamentsmandats kam Johnson zuvor, indem er in der vergangenen Woche sein Mandat niederlegte. (dpa/jW)