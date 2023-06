Somalia: Kämpfe in Puntland

Mogadischu. In der autonomen somalischen Region Puntland ist es im Streit über eine Wahlrechtsreform zu Zusammenstößen gekommen, wie Reuters am Dienstag berichtete. In der Regionalhauptstadt Garowe sei demnach ein Feuergefecht zwischen Regierungstruppen und oppositionellen Kräften ausgebrochen, nachdem das Parlament für Wahlen mit mehreren politischen Parteien und jeweils einer Stimme pro Person votiert habe. (Reuters/jW)