USA: Lob für Blinken nach China-Besuch

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat sich zufrieden mit dem Besuch seines Außenministers in China gezeigt. Antony Blinken habe einen »verdammt guten Job gemacht«, sagte Biden am Montag (Ortszeit) bei einem Besuch im US-Bundesstaat Kalifornien. Blinken war der höchste US-Besucher in China seit fünf Jahren. Bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Montag hatte sich Blinken dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge zur Ein-China-Politik bekannt und erklärt, dass die USA die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen und die Eindämmung der chinesischen Wirtschaft nicht ihr Ziel sei. Vor Reportern erklärte er jedoch im Anschluss mit Blick auf die von Washington verschärften Konflikte: »Nichts davon ist mit einem Besuch gelöst.« (dpa/jW)