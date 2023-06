Irans Außenminister in Katar zu Besuch

Doha. Irans Außenminister ist am Dienstag zu Gesprächen in das Golfemirat Katar gereist. Hussein Amir Abdollahian wurde in der katarischen Hauptstadt Doha am Dienstag von Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani empfangen. Amir Abdollahian will im Anschluss weiter in den Oman reisen. Katar und Oman haben immer wieder im Konflikt zwischen dem Iran und anderen Staaten vermittelt. Unterdessen eröffnen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar ihre diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land wieder, wie die Nachrichtenagentur der VAE, WAM, am Montag bekanntgab. (dpa/AFP/jW)