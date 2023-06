Kiew spricht von »schwerer Lage«

Kiew. Das ukrainische Militär hat von einem planmäßigen Verlauf seiner Gegenoffensive gesprochen, zugleich aber eine »schwere Lage« eingeräumt, wie dpa am Dienstag meldete. Im Süden des Landes sei man auf »erbitterten Widerstand« der russischen Armee gestoßen, teilte demnach der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnij am Montag mit. Der Vormarsch der Ukrainer werde durch Befestigungen, Minenfelder und eine »große Zahl an Reserven« behindert. Auch Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete dpa zufolge von heftigen Kämpfen in der Ostukraine und einer »schweren Lage«. (dpa/jW)