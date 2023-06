»Grundrechte werden außer Kraft gesetzt«

Peter Kneffel/dpa Für die Regierenden in München kein Widerspruch (18.7.2021)

Das Bayerische Verfassungsgericht hat am Mittwoch vergangener Woche Ihre Popularklage gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz, kurz PAG, abgewiesen. Weshalb hatten Sie geklagt?

Im Prinzip gibt es ganz viele Gründe, die das PAG hergibt, um dagegen zu klagen. Es sind zahlreiche Artikel im Gesetz, gegen die wir Einwände haben. Aber nicht nur wir. Die massivsten Einwände finden sich bezogen auf den nicht näher definierten Artikel der sogenannten drohenden Gefahr. Zum anderen ist es der Präventivgewahrsam mit den flankierenden Maßnahmen. Am Anfang waren es beim PAG sogar drei Monate Präventivhaft ohne einen richterlichen Grund, mit der man wegen drohender Gefahr weggesperrt werden konnte. Da gab es am Anfang viel kritische Öffentlichkeit. Das Gesetz wurde infolgedessen auch mehrfach nachgebessert. Inzwischen sind wir bei einem Monat mit der höchstmöglichen Verlängerung auf maximal zwei Monate.

Welche »flankierenden Maßnahmen« meinen Sie?

Man kann Ihnen elektronische Fußfesseln verpassen und das Postgeheimnis sowie die Unverletzlichkeit der Wohnung außer Kraft setzen. Das wird alles durch die weitreichenden Befugnisse im PAG in Mitleidenschaft gezogen.

Fällt dieses Polizeigesetz denn schärfer aus als frühere?

Wenn man das alles etwa mit den 80er Jahren vergleicht, wo ja politisch in Bayern eine Menge los war mit der Friedensbewegung, Abrüstung und Pershing (NATO-Doppelbeschluss zur Stationierung von Atomraketen in der BRD, jW), hat sich die Lage insgesamt in Bayern sowie auch in anderen Bundesländern sehr stark verändert. Damals war das Höchstmaß für einen Gewahrsam ohne richterlichen Beschluss 48 Stunden. Und man bekam auch noch einen Straftatsgrund genannt, im Gegensatz zur heutigen »drohenden Gefahr«.

Und wie begründete das Gericht seine Ablehnung?

Es meinte, dass in Teilen die Klage nicht substantiiert genug vorgetragen sei. Allerdings steht das juristische Mittel der Popularklage in Bayern prinzipiell jedem Bürger offen. Das heißt, wenn ich mich als Bürgerin bedroht fühle, von den Kompetenzen der Polizei durch nicht näher genannte Begründungen für ein bis zwei Monate weggesperrt zu werden, dann muss man fragen, was das Gericht mit nicht substantiell genug meint. Das erklärt sich meines Erachtens von selbst. Wir werden das auch noch weiterbearbeiten im Anschluss.

Darüber hinaus wurde argumentiert, dass sich an manchen Stellen unserer Klage Wiederholungen fänden und einige der beklagten Punkte bereits nachgebessert wurden. Das liegt mitunter einfach daran, dass die Klage bereits seit 2018 läuft und es erst jetzt zur Verhandlung kam. Wir können nicht bei jeder Nachbesserung eine neue Klage einreichen. Es gibt ja weiterhin kritische Punkte in diesem Gesetz, die nicht nachgebessert wurden.

Nun hatten unter anderem noch weitere Parteien geklagt. Das Gericht entschied sich aber zur Bearbeitung Ihrer Klage. Ist damit noch zu erwarten, dass die weiteren bearbeitet werden?

Das können wir momentan nicht beantworten. Unabhängig davon, dass unsere wie die anderen Klagen seit annähernd fünf Jahren laufen, läge es doch auf der Hand, dass die weiteren Klagen im Anschluss behandelt werden, wenn das Gericht in der Materie schon drin ist. Die anderen Parteien, die dort klagen, haben allerdings noch nicht mal Verhandlungstermine. Damit kann man eine oppositionelle Kraft lähmen. Auch weil diese Klagen ja immense Summen kosten, während der Richter darauf hinwies, dass jeder Bürger vom Rechtsweg Gebrauch machen könnte. Wir klagen ja nicht aus Langeweile, sondern aus demokratischer Besorgnis.

Welche weiteren Schritte planen Sie?

Wenn es möglich ist, gehen wir nach Karlsruhe. Aufgrund der Popularklage ist allerdings prinzipiell vor dem bayerischen Verfassungsgericht Schluss. Es müsste sich dann um ein über Bayern hinausgehendes allgemeines Interesse handeln, was die Möglichkeit bringt, diesen Fall auch nach Einstellung nach Karlsruhe zu bringen. Das muss allerdings noch juristisch geprüft werden.