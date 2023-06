US-Medien: Hunter Biden vor Bewährungsstrafe

Washington. Der Sohn von US-Präsident Joseph Biden, Hunter Biden, will sich Medienberichten zufolge zu mehreren Vergehen auf Bundesebene schuldig bekennen. Nach mehrjährigen Ermittlungen zu möglichen Steuervergehen und mutmaßlich falschen Angaben im Zusammenhang mit einem Waffenkauf erzielte Hunter Biden nun eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, wie unter anderem CNN am Dienstag berichtete. Die Einigung sehe unter anderem vor, dass sich der 53jährige in zwei Fällen von Steuervergehen schuldig bekenne und hier einer Bewährungsstrafe zustimme. Hunter Bidens Finanzgebaren steht seit Jahren in der Kritik. So gibt es gegen ihn Korruptionsvorwürfe etwa im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften in der Ukraine. Präsident Biden hatte die Vorwürfe stets als Verleumdungskampagne zurückgewiesen. (dpa/jW)