Inflationsbonus für Leiharbeiter

Frankfurt am Main. Leiharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie erhalten eine Inflationsausgleichsprämie (IAP). Nachdem den Stammbelegschaften in der Branche im vergangenen Jahr eine IAP von 3.000 Euro zugesagt wurde, sollen die Leiharbeiter nun 2.300 Euro netto erhalten – zahlbar in monatlichen Raten ab Januar 2024. Voraussetzung für die IAP sind fünf Monate in der Leihfirma und ein Monat Einsatz in einem Betrieb der Metall- und Elektroindustrie, wie die IG Metall am Freitag bekanntgab. Zudem werde künftig ab dem ersten Einsatztag ein Zuschlag von 15 Prozent auf den Leiharbeitstarif fällig, nicht wie bisher erst nach sechs Wochen. Ende Juni wäre der Tarifvertrag für die Branchenzuschläge ausgelaufen. Dann hätten die Leiharbeiter, sofern sie bereits neun Monate in einem Verleihbetrieb gearbeitet hätten, einen Anspruch auf »Equal Pay« gehabt. (jW)