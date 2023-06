Terminaleinstieg von Cosco steht fest

Hamburg. Der Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco im Hamburger Hafen steht fest. Wie die Hamburger Hafengesellschaft HHLA am Montag mitteilte, unterzeichneten die Unternehmen nach Abschluss des Investitionsprüfverfahrens Verträge zur Minderheitsbeteiligung am Terminal Tollerort. Eine Cosco-Tochter beteiligt sich demnach mit 24,99 Prozent. Das Unternehmen hatte ursprünglich 35 Prozent Beteiligung avisiert. Nach Blockaden aus dem Wirtschaftsministerium setzte das Bundeskabinett die Quote im Oktober auf unter 25 Prozent, um eine Sperrminorität des chinesischen Logistikriesen zu verhindern. (dpa/jW)