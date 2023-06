Deutsche Post heißt jetzt DHL Group

Bonn. Die Deutsche Post DHL Group nennt sich von nun an DHL Group. Das teilte der ehemalige Staatskonzern am Montag mit. Zudem will das Unternehmen sein Netz sogenannter Poststationen bundesweit ausbauen. Derzeit ist es an bislang 100 Standorten besagter Automaten möglich, Briefe und Pakete zu versenden und zu empfangen, aber auch Brief- und Paketmarken zu kaufen sowie Einschreiben aufzugeben. In den nächsten Jahren soll dies »schrittweise« an 1.000 Stationen möglich sein. (jW)