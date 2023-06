Polizeigewalt: LKA ermittelt gegen Beamte

Brandenburg an der Havel. Nach einem Einsatz von Polizisten gegen einen Mann bei einer Protestaktion zum Tag der Bundeswehr in Brandenburg an der Havel hat das Landeskriminalamt Ermittlungen gegen zwei Beamte aufgenommen. Hintergrund sei eine über die Internetwache eingegangene Anzeige gegen die Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Ermittlungen dauerten derzeit an. Am Sonnabend war es zu der Protestaktion gekommen. Dabei wurde ein Mann von zwei Polizisten abgeführt, dem hierbei ins Gesicht geschlagen wurde. (dpa/jW)