Waffen als »Übergangslösung«

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Von der Notwendigkeit einer aufgerüsteten Ukraine überzeugt: Dietmar Bartsch (r.) neben Sahra Wagenknecht in Berlin (11.1.2019)

Das ZDF meinte am Sonnabend, der Linke-Kofraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, habe »Bemerkenswertes« erklärt und nannte den Inhalt »überraschend«. Das bezog sich auf ein 39-Sekunden-Video, aus dem bereits am 10. Juni zitiert worden war. Es wurde am Sonntag verkürzt in die Sendung »Berlin direkt« montiert. Der Politiker war darin gefragt worden, wie er zu Waffenlieferungen an Kiew stehe. Bartsch antwortete, wünschenswert sei eine waffenfreie Welt, aber man könne der Ukraine in der gegenwärtigen Situation »nicht sagen: Gebt eure Waffen ab.« Dann sei »die Ukraine am Ende«. Er habe Raketenangriffe in Kiew erlebt und sei froh über den Abwehrschirm gewesen. Deswegen sei er der »Überzeugung, dass wir hier Übergänge brauchen, dass wir aber an dem Ziel Abrüstung festhalten müssen.« In der Sendung selbst wurden die Passagen zu letzterer weggelassen, so dass nur von Waffenlieferungen als »Übergängen« die Rede ist. Das macht allerdings auch den Kern der Aussage aus: Die Waffen soll es gleich geben, die Waffenlosigkeit später. Kurt Tucholsky hat im Bericht seines »älteren, aber leicht besoffenen Herrn« über »unsere Parteisserrissenheit« 1930 ähnlichen Umgang mit Gegenwart und Zukunft geschildert.

Bartschs Äußerungen waren jedenfalls weder neu noch überraschend. Dasselbe hatte er bereits bei seinem Aufenthalt in Kiew im Mai dem russischsprachigen Programm der Deutschen Welle gesagt. Das erwähnten die ZDF-Rechercheure nicht. Zudem hatte Bartsch am 10. Juni zusammen mit Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Linksfraktion, erklärt, dass beide Waffenlieferungen für denkbar halten, um die Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg zu garantieren. Gysi lehnte im ZDF Rüstungsexporte in eine Nachkriegs-Ukraine nicht von vornherein ab. Er schlug vor, Waffenlieferungen zum Gegenstand von Verhandlungen mit Russland zu machen – im Zusammenhang mit Sicherheitsgarantien des Westens für Kiew. Das ZDF vermutete bei Verbreitung dieser Sätze am 10. Juni, sie würden in der »Partei auf heftige Kritik treffen«. Das traf nicht ein, offenbar sollte am Sonntag nachgelegt werden. Bewirkt hatte das bis zum Montag nichts. Bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz wurde die Koparteivorsitzende Janine Wissler nicht darauf angesprochen.

Sie konzentrierte sich auf die Themen Asyl und »Heizungsgesetz«. Wissler nannte den EU-Beschluss zum Asylrecht einen »Frontalangriff auf die Menschenrechte und den Asylanspruch« von Migranten und erklärte, bei dem Ertrinken Hunderter Menschen vor der griechischen Küste handele es sich nicht um ein »tragisches Unglück«, sondern um die Folge politischer Beschlüsse. Anschließend befragt, was geschehe, wenn Sahra Wagenknecht nicht – wie vom Parteivorstand gefordert – ihr Bundestagsmandat zurückgebe, sprach sie von einem »Schlussstrich«. Es gehe darum, die Partei bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern sowie denen im kommenden Jahr einschließlich der EU-Parlamentswahl »erfolgreich« zu machen, der Vorstand arbeite am »Comeback der Linken«.

Wagenknecht hatte am Sonnabend im Spiegel erklärt, die Aufforderung, ihr Mandat zurückzugeben, habe »wenig Neuigkeitswert«: »Ich habe schon vor Monaten angekündigt, nicht wieder für die Linke zu kandidieren.« Auch Mitglieder bäten sie nun, das Mandat nicht aufzugeben. Es wäre auch »fahrlässig, die Bundestagsfraktion ohne Not zu gefährden.« Solange für eine Partei die »organisatorischen Voraussetzungen nicht vorhanden« seien, »wäre es unseriös, irgend etwas anzukündigen.«

Wagenknecht äußerte in dem Interview bereits bekannte Positionen. Man mache es sich zu einfach, wenn man so tue, als ob alle, die in die EU wollten, aufgenommen werden könnten. »Wir können das Problem der Armut auf der Welt nicht durch Migration lösen.« Über deren Ursachen müsse gesprochen werden. Sie befürchte, dass der EU-Beschluss zur Migration »keine fairen Verfahren« bringen werde. Das Limit an Zuwanderung sei in der Bundesrepublik erreicht. Das »Heizungsgesetz« lehnte sie ab und erklärte, sie werde auch gegen das geplante »Transgendergesetz« stimmen. Es handele sich um »eine von Ideologie getriebene Politik, für die man in bestimmten Sekten bejubelt wird.«