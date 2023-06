Keine Hilfe zur Selbsthilfe

Rami Alsayed/NurPhoto/imago Syriens Bauern haben bis zum Krieg nicht nur das Land, sondern auch die arabische Halbinsel versorgt (Tal Salur, 31.5.2023)

Die »Brüsseler Geberkonferenz sagt Syriens Rebellen und Nachbarländern Beihilfe in Milliardenhöhe zu« – so titelte der Nachrichtensender Euronews nach der EU-Geberkonferenz für das kriegsgebeutelte Land am vergangenen Donnerstag. 5,6 Milliarden Euro wurden von Vertretern aus 57 Staaten und 30 Organisationen als Hilfe für das Jahr 2023 und teilweise für 2024 zugesagt. Hinzu kommen rund vier Milliarden Euro an Krediten, die internationale Finanzinstitutionen zur Verfügung gestellt haben. Damit werden – umgerechnet auf US-Dollar – praktisch die elf Milliarden Dollar erreicht, die von der UNO und Dutzenden internationaler Hilfsorganisationen für humanitäre Hilfe gefordert wurden.

»Schulung« unnötig

Größter Einzelgeber ist Deutschland mit 1,054 Milliarden Euro, gefolgt von den USA mit rund 920 Millionen US-Dollar. Berlin hilft in Syrien vor allem im Nordwesten des Landes, der vom Al-Qaida-Ableger Haiat Tahrir Al-Scham kontrolliert wird. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes fließt das Geld in Hilfsprojekte der Deutschen Welthungerhilfe, die in den Provinzen Idlib und Aleppo Lebensmittelgutscheine und Brot verteilt, Bäckereien unterstützt sowie Saatgut, Düngemittel und Werkzeug ausgibt, »damit Syrer und Syrerinnen die lokale Lebensmittelproduktion wieder selber ein Stück weit ankurbeln können«. Zudem werde eine »kleine Anzahl von Menschen im Gemüseanbau geschult«, heißt es.

Tatsächlich benötigen die Syrer keine »Schulung« im Gemüseanbau. Vor dem Krieg ernährten Bauern und Agrarunternehmen im Land mit Weizen, Obst und Gemüse nicht nur 23 Millionen Syrer, sondern auch die arabische Halbinsel. Während Saatgut und Düngemittel an Menschen in Idlib oder im (türkisch kontrollierten) Umland von Aleppo verteilt werden, wird Syrien aufgrund der einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen der EU daran gehindert, für die Bauern im Rest des Landes Dünger, Öl für die Wasserpumpen oder auch Ersatzteile für landwirtschaftliche Maschinen einzuführen. Unterstützt werden diese Sanktionen auch von der Bundesregierung. Die US-Armee hält derweil völkerrechtswidrig die syrischen Ölfelder im Nordosten des Landes besetzt, die geplündert und deren Rohstoffe in großen Mengen außer Landes gebracht werden. Um die eigene Bevölkerung zu versorgen, um Elektrizitäts- und Wasserwerke oder auch Fabriken betreiben zu können, ist der syrische Staat gezwungen, durch Mittelsleute – die viel daran verdienen – das syrische Öl teuer zurückzukaufen.

Seit zehn Jahren finden alle Jahre wieder Konferenzen statt, auf denen Geld für die Unterstützung Syriens und für die Nachbarländer gesammelt werden, die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben. Nach Geberkonferenzen in Kuwait (2013, 2014, 2015) und London (2016) übernahm schließlich die EU-Kommission das Steuer, um – gemeinsam mit den Vereinten Nationen – auf jährlichen Geberkonferenzen Geld einzuwerben, mit dem die humanitären Folgen des Syrien-Krieges bewältigt werden sollen.

Mangel allerorten

Geld – auch als Darlehen/Kredit – wird beispielsweise gebraucht, um in Jordanien das Flüchtlingslager Saatari zu finanzieren, einschließlich der Strom- und Wasserversorgung. Eine unübersichtliche Schar von Nichtregierungsorganisationen braucht Geld, um die Flüchtlinge in den Nachbarländern medizinisch zu versorgen, für die Kinder Unterricht anzubieten oder humanitäre Hilfsgüter zu verteilen. Die Aufnahmeländer (Irak, Türkei, Libanon, Jordanien, Ägypten) erhalten ebenfalls Geld zur Versorgung der eigenen Bevölkerung, damit kein Neid gegenüber den Flüchtlingen aufkommt.

Doch das Geld ist knapp geworden. Geber wie die USA, die Europäische Kommission, Deutschland und Großbritannien stecken in schweren wirtschaftlichen Krisen und geben viele Mittel für Waffen, Rüstungsgüter und Hilfe aus, die sie (nicht nur, aber vorrangig) an die Ukraine schicken. Das Welternährungsprogramm (WFP) warnte im Vorfeld der Konferenz, einen Teil seiner bisherigen Hilfe für die Menschen in Syrien einstellen zu müssen – unter anderem aufgrund stark erhöhter Nahrungsmittelpreise. Während der Bedarf zwar rapide steige, könne die Finanzierung jedoch schlicht nicht Schritt halten, weshalb man sich genötigt sehe, die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu »strecken«. Neue und anhaltende Kriege und Krisen wie in der Ukraine und im Sudan, in Libyen und Afghanistan beschleunigen unterdessen die deutliche Zunahme von Flucht und Vertreibung. Nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR für das Jahr 2022 sind 110 Millionen Menschen auf der Flucht. 70 Prozent von ihnen leben als Inlandsvertriebene im eigenen Land. Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien gilt mit 6,5 Millionen weiterhin als besonders hoch, gefolgt von jeweils 5,7 aus der Ukraine und aus Afghanistan.