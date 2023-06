Frankreich kürzt bei Sozialleistungen

Paris. Frankreich will bei Sozialleistungen und Subventionen kürzen. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Montag in Paris von einem Kürzungspotential von mindestens zehn Milliarden Euro. Demnach soll gegen gestiegene Zahlen von Krankschreibungen vorgegangen werden, Patienten sollen zudem bei Medikamenten einen höheren Eigenanteil tragen. Steuernachlässe beim Wohnungskauf und auf Kraftstoffe für Landwirte sowie im Transportsektor sollen reduziert werden. Le Maire will die Verschuldung bis 2027 um vier Prozentpunkte sowie das Defizit von derzeit prognostizierten 4,9 Prozent unter die EU-Grenze von drei Prozent drücken. (dpa/jW)