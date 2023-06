Citigroup kürzt Hunderte weitere Stellen

New York. Bis Ende Juni wird die US-Großbank Citigroup bis zu 5.000 Stellen abgebaut haben. Wie die Financial Times am Donnerstag mit Berufung auf eine mit den Kürzungsplänen vertraute Person berichtete, sollen nach der bereits erfolgten Entlassung Tausender Beschäftigter im laufenden Jahr bis Ende des Monats Hunderte weitere entlassen werden. Vor allem im Investmentbanking und im Handel sollen demzufolge Stellen gestrichen werden. Demnach habe Citigroup-Finanzvorstand Mark Mason auf einer Investorenkonferenz am Mittwoch angekündigt, das Geldhaus investiere in Technologien, die den Betrieb mit weniger Beschäftigten ermöglichten, zitierte die ­Financial Times. (jW)