Intel errichtet Chipfabrik in Wrocław

Wroclaw. Der US-Chipkonzern Intel will in der polnischen Stadt Wroclaw eine große Chipfabrik für Mikroprozessoren aufbauen. Wie Konzernchef Patrick Gelsinger am Freitag in der Stadt erklärte, rechne das Unternehmen mit Investitionen von rund 4,6 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro). Die Entscheidung fiel im Zusammenhang mit einer Zusage von Finanzhilfen der polnischen Regierung. In welcher Höhe, das teilte Intel nicht mit. (dpa/jW)