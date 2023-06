Micron baut Produktion in China aus

Beijing. Der US-Chipkonzern Micron will in den kommenden Jahren rund 600 Millionen US-Dollar in seinen Standort in der chinesischen Stadt Xi’an investieren, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens auf der Plattform Wechat am Freitag hervorgeht. Die chinesische Regierung hatte Micron-Bauteile im Mai noch als Sicherheitsrisiko eingestuft. Doch chinesische Unterhaltungselektronikkonzerne planten derzeit, Speicherchips von Micron in ihren Produkten zu ersetzen, berichtete die ­Financial Times am Freitag. (Reuters/jW)