Bulgarien: Entlassung von Generalstaatsanwalt

Sofia. Der bulgarische Staatspräsident Rumen Radew hat den Generalstaatsanwalt des EU-Landes, Iwan Geschew, aus dem Amt entlassen. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag abend in Sofia mit. Der Oberste Justizrat hatte zuvor am Montag die Entlassung Geschews vorgeschlagen. Zur Begründung wurde angegeben, der Chefankläger habe mit abfälligen Äußerungen über Politiker dem Ansehen der Justiz geschadet. Geschew hat noch am Dienstag an einer außerordentlichen Sitzung des EU-Parlaments in Strasbourg teilgenommen, um über Korruption in Bulgarien zu berichten.(dpa/jW)