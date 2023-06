Südkorea: Teil von Rakete geborgen

Seoul. Südkoreas Armee hat am Donnerstag abend erfolgreich ein großes Stück einer abgestürzten Trägerrakete aus der Demokratischen Volksrepublik Korea aus dem Gelben Meer geborgen, wie der Generalstab am Freitag mitteilte. Nordkorea war am 31. Mai mit dem Versuch gescheitert, einen Aufklärungssatelliten ins All zu schicken. Das nun sichergestellte Wrackteil wurde in 75 Metern Tiefe rund 200 Kilometer südwestlich der Insel Eocheong geborgen, wie der Generalstab weiter angab. (AFP/jW)