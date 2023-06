Großbritannien: Johnson entzweit Tories

London. Der Bericht eines Parlamentsausschusses über den »Partygate«-Skandal um Lockdownfeiern im Regierungssitz Downing Street während der Coronapandemie entzweit die konservative Tory-Partei. Kabinettsmitglied David Davies erklärte die Karriere des früheren Regierungschefs Boris Johnson am Donnerstag abend in der BBC für beendet. Hingegen versicherte dessen Amtsnachfolgerin Elizabeth Truss: »Wir werden noch mehr von ihm hören.« Der Ausschuss kam in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass Johnson das Unterhaus in der Affäre mehrfach belogen hat. (dpa/jW)