Finnland: Neue Mitte-rechts-Regierung

Helsinki. Finnland erhält nach wochenlangen Verhandlungen ein Mitte-rechts-Bündnis unter dem konservativen Wahlsieger Petteri Orpo. Vier Parteien einigten sich auf eine Zusammenarbeit, darunter die ultrarechte Partei »Wahre Finnen«, wie der designierte Regierungschef Orpo am späten Donnerstag abend in Helsinki mitteilte. Der Nachfolger der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Sanna Marin wollte sein Kabinett und das Regierungsprogramm noch am Freitag vorstellen. Dazu gehören auch die Schwedische Volkspartei und die Christdemokraten. Alle Parteien müssen den Koalitionsvertrag noch in ihren Gremien absegnen. (dpa/jW)