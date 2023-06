Verheerender Zyklon in Indien und Pakistan

Islamabad. Bei dem starken Wirbelsturm Biparjoy sind mindestens ein Mensch in Pakistan und zwei Menschen in Indien ums Leben gekommen, wie Berichte des Katastrophenschutzes in beiden Ländern von Freitag morgen (Ortszeit) bilanzierten. In Indien wurden im betroffenen Bundesstaat Gujarat zudem 23 Menschen verletzt. Aufnahmen im örtlichen Fernsehen zeigten umgestürzte Bäume und beschädigte Strommasten, was zu Stromausfällen in mehreren Teilen von Gujarat führte. Der Starkregen dauerte auch am frühen Freitag an. In Pakistan kam es in der südlichen Provinz Sindh über Nacht ebenfalls zu starken Regenfällen und Schäden an Bäumen und Strommasten. Die pakistanische Klimaschutzministerin Sherry Rehman sprach im Fernsehen von Dutzenden beschädigten Häusern. Weltweit nimmt die Intensität von Stürmen wegen des Klimawandels zu. (dpa/jW)