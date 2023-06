Saudischer Kronprinz in Paris empfangen

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Élysée-Palast empfangen. Der Élysée hatte zuvor mitgeteilt, bei dem Treffen solle es um den Ukraine-Krieg und dessen Folgen gehen. Macron wolle besprechen, »wie Saudi-Arabien seinen Einfluss nutzen kann, insbesondere mit Blick auf Russland«. Bin Salman will zudem am Montag in Paris die Kandidatur seines Landes für die Weltausstellung 2030 vorstellen. Der saudische Kronprinz besitzt in Frankreich mehrere Anwesen, unter anderem ein Schloss in der Nähe von Paris. (AFP/jW)