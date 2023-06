Mehr Armut: 258 Millionen »akut« Hungernde

Berlin. Hunger und Armut haben sich verschärft. Wie aus dem Bericht »Kompass 2023 – zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik« hervorgeht, den die Organisationen Welthungerhilfe und Terre des Hommes am Donnerstag vorgestellt haben, können zahlreiche der in der »Agenda 2030« formulierten Ziele in den kommenden Jahren kaum erreicht werden. 2023 markiere die Halbzeit für die Agenda, und es zeige sich ein ernüchterndes Bild, schreiben die Verfasser des Berichts. Laut dem »Global Report on Food Crisis 2023« litten im vergangenen Jahr rund 258 Millionen Menschen in 58 Ländern an »akutem Hunger«. Um diesen Zustand effektiv zu bekämpfen, müsste das entwicklungspolitische Engagement vor Ort langfristig und planbar sein. (AFP/jW)