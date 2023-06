Meta stellt neue KI-Plattform vor

Menlo Park. Der Internetkonzern Meta stellt ein neues Modell »künstlicher Intelligenz« (KI) zur Verfügung. Wie das Unternehmen am Dienstag in einem Blogeintrag mitteilte, solle das als »menschenähnlich« beschriebene I-JEPA insbesondere die Generierung von Bildern verbessern. Meta behauptete, das Modell weise bessere Fähigkeiten bei der Analyse und effektiven Vervollständigung unfertiger Bilder auf und übertreffe damit die Genauigkeit der herkömmlichen generativen KI-Modelle. Diese »verlassen sich« vor allem auf das benachbarte Pixel eines Bildes, während ­I-JEPA ein »umfassendes Hintergrundwissen über die Welt« anwende, so der Internetkonzern. Wie schon die KI-Technologie LlaMA soll I-JEPA unter eine frei zugängliche Open-Source-Lizenz gestellt werden. (dpa/jW)