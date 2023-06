Verlegerverband will keine Mehrwertsteuer

Berlin. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) will eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Zeitungen. Verbandskovorsitzender Stefan Hilscher sagte am Dienstag gegenüber dpa, es brauche »jetzt unmittelbar« eine Zustellförderung, »null Prozent Mehrwertsteuer« sei jedoch weitgehender. In anderen europäischen Ländern entfalle die Mehrwertsteuer auf Presseprodukte bereits, »in manchen (…) sind es auch zwei Prozent«. Das betreffe sowohl Tageszeitungen als auch die meisten Zeitschriften. Der BDZV werde sich auch für weitergehende Staatshilfe einsetzen. Die Regierung will laut Koalitionsvertrag Förderungen für die »flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen« prüfen. Aktuell ist jedoch unklar, in welches Ressort eine solche Förderung fällt. (dpa/jW)