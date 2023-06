»Europa verzockt Zukunft«

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Meyer Burger ist der einzige industrielle Erzeuger von Solarzellen in Europa

Wie war das noch? Im Kapitalismus regelt der Markt alles, und der Staat hat sich gefälligst herauszuhalten. Von wegen: Der Fall Meyer Burger mit Sitz im schweizerischen Thun liefert besten Anschauungsunterricht, wie es wirklich läuft. In einem am Dienstag bekanntgewordenen Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) droht das Unternehmen unverhohlen damit, seine Investitionsvorhaben für Deutschland zu annullieren, um statt dessen in Übersee zu expandieren. Der Grund: »In den USA rollt man uns für Neuansiedlungen von Werken und Absatz von Solarmodulen den roten Teppich aus.« Wie am Dienstag das ZDF berichtete, winken dem Solarzellenhersteller üppige Subventionen aus dem Inflation Reduction Act (IRA), mit dem die US-Regierung die heimische Wirtschaft päppeln will. In der BRD und Europa wird die Indus­trie – Stand jetzt – nicht so stark begünstigt. Aber das könnte sich bald ändern.

Meyer Burger ist nach ZDF-Angaben der einzige industrielle Erzeuger von Solarzellen in Europa und fertigt sie mit 350 Beschäftigten in Thalheim, einem Stadtteil von Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Auf ihrer Webseite wirbt die Firma mit der sogenannten Heterojunction-Technologie, wodurch ihre Module mehr Energie bei weniger Widerstand aufnehmen und deshalb auch bei bewölktem Himmel hohe Leistungen erbringen würden. Eigentlich war der Ausbau des Werkes in Ostdeutschland bereits fest eingeplant. Ende April noch hatte Meyer Burger angekündigt, bis 2024 die Kapazitäten von heute 1,4 Giga­watt auf 3,4 Gigawatt erhöhen und bis 2027 sogar auf 15 Gigawatt verzehnfachen zu wollen. Das alles steht jetzt in Frage, nicht weil sich die hiesigen Produktionsbedingungen plötzlich verschlechtert hätten. In den Vereinigten Staaten sind sie einfach noch viel besser. Für ein Gigawatt Solarzellen und Solarmodule erhalte »man pro Jahr 110 Millionen Dollar – bis zum Jahr 2029«, rechnete Vorstandschef Gunter Erfurt im Interview im ZDF-»Heute« vor.

Das vor knapp einem Jahr von der US-Administration aufgelegte IRA-Programm im Umfang von knapp 740 Milliarden Dollar ist nur dem Namen nach ein Maßnahmenpaket gegen die infolge des Ukraine-Kriegs hochgeschnellten Preise. Vielmehr markiert es eine ökonomische Kampfansage an die Konkurrenz in Europa und China im Bestreben, die Fertigung von Zukunftstechnologien wie Autobatterien, Windräder oder Solarzellen mit hohen Beihilfen in die USA überzusiedeln. Dafür werden horrende Summen in Steuervergünstigungen und Kredithilfen gesteckt, immer unter der Voraussetzung, dass die Profiteure in den USA produzieren. Zum Beispiel erhalten Autokäufer eine Steuergutschrift von 7.500 Dollar für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs, sofern die Endmontage in den USA unter Verwendung von US-amerikanischen Batterierohstoffen erfolgte. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) nennt das Vorgehen in einem Positionspapier einen »Verstoß gegen Welthandelsregeln«, der deutsche und europäische Unternehmen im Wettbewerb benachteilige und Standortverlegungen zur Folge habe.

Genau darum geht es, und erste »Erfolge« zeichnen sich bereits ab. Am Dienstag schrieb die Financial Times, der deutsche Chiphersteller Infineon erwäge, mit Teilen seiner Produktion in die USA abzuwandern. Begründung des Managements: Man baut auf milliardenschwere Zuschüsse. Bei Meyer Burger sollen die Würfel noch nicht gefallen sein. Um den Standort in Sachsen-Anhalt zu erweitern, sei allerdings eine Anschubfinanzierung von »zunächst einigen hundert Millionen Euro« erforderlich, erklärte Firmenboss Erfurt. Einen Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Ampelregierung setzte Meyer Burger am Mittwoch. Da vermeldete das Unternehmen, seine Partnerschaft mit der im Bereich Energiewirtschaft tätigen Münchner Baywa zu vertiefen. Dafür wollen die Schweizer die Kapazitäten der gerade fertiggestellten Anlage in Goodyear, Arizona, weiter ausbauen, um »die heimische Solarindustrie in den USA zu unterstützen«.

Die Erpressermasche zeigt Wirkung. »Europa verzockt seine Zukunft. Wir sind viel zu langsam bei der Antwort auf den Inflation Reduction Act«, äußerte sich der Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Michael Bloss. Was wohl heißen soll: Geldhahn aufdrehen. Bei Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rennt er damit offene Türen ein. Der macht sich schon vehement für einen Industriestrompreis zum Billigtarif stark, auf Rechnung der Allgemeinheit.