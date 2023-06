Münchner Polizei beschlagnahmt satirisches Plakat gegen AfD

privat Polizisten führen Künstler Günter Wangerin ab (München, 13.6.2023)

Der politische Aktionskünstler Günter Wangerin informierte am Mittwoch über die Beschlagnahmung eines satirischen Plakats bei einer Demonstration gegen die AfD am Vortag in München.

Während der gestrigen Solidaritätsdemonstration von »München ist bunt« wurde ich am Rosenkavalierplatz von der Polizei festgenommen, weil ich ein von mir entworfenes satirisches Plakat trug, auf dem der Wiedergänger Adolf Hitler mit der Sprechblase »Hallo, Freunde, ich war nur eben mal weg« zu sehen ist. (...)

Kennt die Münchner Polizei den Paragraphen 86 a des Strafgesetzbuchs überhaupt? Ich glaube nicht, sonst hätte sie mich, der ich im Heimgehen von der Solidaritätsdemo gegen die AfD begriffen war, nicht überfallartig in eisernem Griff abführen, zu einem bereitstehenden Polizeiauto schleppen und dort körperlich (»Arme aufs Polizeiauto, Beine auseinander!, wenn Sie nicht spuren, ketten wir Sie fest«) untersuchen dürfen.

Der Paragraph 86 a StGB stellt das Zeigen verbotener Kennzeichen (das Hakenkreuz) in der Öffentlichkeit unter Strafe. Mein Plakat zeigte aber kein Hakenkreuz, sondern den Wiedergänger Adolf Hitler, der seine Freunde von der AfD grüßt. Es handelt sich um ein Cartoon mit antifaschistischer Aussage. (…) Weiß die Münchner Polizei, was Freiheit der Kunst bedeutet? Ich glaube, sie kennt wenigstens den Artikel 5 (Grundgesetz, jW) nicht, oder – schlechter – der Artikel interessiert sie nicht, sonst hätte sie das von mir entworfene satirische Plakat nicht beschlagnahmen dürfen, und schon gar nicht unter den oben geschilderten Umständen.

(…) Nach der Festnahmeprozedur erteilte mir der verantwortliche »Polizeiführer« (so stellte er sich mir vor) ohne Begründung einen Platzverweis, d. h., es wurde mir die weitere Teilnahme an der Demonstration verboten. Ein Platzverweis darf aber nur zur Gefahrenabwehr erteilt werden. Welche Gefahr ging von mir aus? (...)

Adelheid Rupp, Kolandessprecherin von Die Linke Bayern, kommentierte am Mittwoch die Abweisung einer Popularklage des Bundes für Geistesfreiheit hinsichtlich des Präventivgewahrsams Artikel 17 Absatz 1 Polizeiaufgabengesetz (PAG) durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof.

Angesichts des massiven Eingriffs in die Freiheitsrechte durch den Art. 17 PAG und die völlige Unverhältnismäßigkeit der bisherigen Anwendung des Präventivgewahrsams – wie dies ja auch bereits u. a. das Amtsgericht München festgestellt hat – ist das Urteil nicht nachzuvollziehen. In der Vergangenheit wurde immer wieder der Präventivgewahrsam verhängt und dies auch durchaus in einem nicht nur unerheblichen Umfang für Delikte, die häufig nur mit äußerst geringer Strafe geahndet wurden und obwohl eine unmittelbar drohende Gefahr nicht vorlag. Ganz offensichtlich verkennt der Bayerische Verfassungsgerichtshof, dass die Realität die Entscheidung deutlich konterkariert. (…) Mit der pauschalen Anwendung des Präventivgewahrsams gegen die Letzte Generation, aber auch immer wieder gegen Migrant:innen, wird deutlich, dass weit über das vorgebliche Ziel der Terrorbekämpfung hinausgegangen wurde und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit krass verletzt wurde. Ich halte generell Präventivgewahrsam für kein rechtsstaatliches Mittel und halte auch in Zukunft daran fest, dass dieser Passus aus dem PAG zu streichen ist.