Folter an Republikanern eingestanden

Liam McBurney/PA Wire/empics/picture alliance Ein wenig Genugtuung: Kevin Hannaway mit dem Entschuldigungsbrief der nordirischen Polizei (Belfast, 13.6.2023)

»Wir haben es geschafft«: Diese Worte sagte Jim McIlmurray zu seinem Freund Joe Clarke, nachdem er ihm vergangenen Donnerstag eine Entschuldigung der nordirischen Polizei (PSNI) vorgelesen hatte, wie er den Irish News erzählte. 52 Jahre nachdem Clarke in Nordirland vom britischen Staat im Rahmen der extralegalen »Operation Demetrius« auf bloßen Verdacht hin interniert und misshandelt worden war. Er ist einer der sogenannten 14 Hooded Men. Diese irischen Nationalisten wurden im August 1971 von der britischen Armee gefoltert – mit Techniken, die später von den USA weiterentwickelt und im Irak, in Afghanistan und Guantanamo angewandt wurden. Am Montag starb Clarke. Dass er im Sterben lag, hatte die PSNI veranlasst, erstmals die Anwendung von Folter während des Nordirlandkonflikts einzugestehen und sich zu entschuldigen. Schon im Dezember 2021 hatte der Oberste Gerichtshof erklärt, dass die angewandten Methoden heute als Folter eingestuft würden.

In der am Dienstag veröffentlichten PSNI-Entschuldigung hieß es nun: »Wir haben die Feststellungen des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs anerkannt, wonach die damalige Behandlung dieser Männer nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich als Folter zu bezeichnen wäre.« Das »war zu jenem Zeitpunkt und nach modernen Standards der Polizeiarbeit nicht akzeptabel«, so die Erklärung. »Wir möchten uns bei Ihnen für die Taten und Unterlassungen der damaligen Polizeibeamten entschuldigen.«

Nachdem McIlmurray Clarke die Entschuldigung vorgetragen hatte, soll dieser gesagt haben: »Ah, großartig, großartig.« Das seien laut McIlmurray »tatsächlich die letzten Worte« Clarkes gewesen. Er selbst sei zum Schweigen verpflichtet gewesen, daher habe er niemand von dem Treffen erzählt, wie er Irish News sagte. Auch Clarkes Anwalt Darragh Mackin war beim Verlesen der PSNI-Entschuldigung dabei. Er war in den vergangenen 18 Monaten an ihrer Aushandlung beteiligt gewesen: »Die Hooded Men haben eine zehnjährige Kampagne für Gerechtigkeit geführt«, sagte er in einer Stellungnahme am Dienstag: »Seit ihrem bahnbrechenden Sieg vor dem Obersten Gerichtshof arbeiten wir auf höchster Ebene daran, eine Lösung für unsere Mandanten zu finden.« Zuletzt habe es »wochenlange intensive Verhandlungen« gegeben, die in den Tagen vor Clarkes Tod zu Ende gegangen waren. »Dies ist eine entscheidende Entwicklung in einem wichtigen Fall«, so der Anwalt. Der Fall der Hooded Men sei ein Beispiel dafür, warum »die Bemühungen der britischen Regierung, die Vergangenheit unter den Teppich zu kehren, niemals funktionieren werden und niemals funktionieren können«, so Mackin in Richtung der britischen Regierung. London möchte noch im Juni ein Gesetz erlassen, das britischen Soldaten für in Nordirland verübte Verbrechen Immunität gewähren soll.

Die anderen noch lebenden Mitglieder der Gruppe erhielten ihre Entschuldigungsbriefe erst am Dienstag bei einem Treffen mit hochrangigen PSNI-Vertretern im Osten von Belfast. Doch nicht alle waren über das Vorgehen der Polizei erfreut. Gegenüber den Irish News sagte Kevin Hannaway, er werde die Entschuldigung nicht akzeptieren: »Das ist nicht das Ende. Wir werden die Kampagne so weit führen, wie wir nur können.«

In einem Gespräch mit dem Autor im Jahr 2017 erinnerte sich der Hooded Man Michael Donnelly: »Irgendwann am Morgen sind sie gekommen und haben mir eine Kapuze über den Kopf gestülpt. Sie brachten mich zu einem Hubschrauber und sagten, dass sie über das Meer fliegen und mich dort hinunterwerfen werden. So begann es also. Ich wurde die darauffolgenden neun Tage ununterbrochen von den Briten gefoltert: Extremer Lärm, Schläge, sie gossen Wasser über mich, und ich dachte, ich würde ertrinken.« Zu den weiteren Foltertechniken gegenüber den 14 Männern gehörten das Vermummen mit Kapuzen, das erzwungene Ausharren in Stresspositionen, die Beschallung mit lauten, statischen Geräuschen und der Entzug von Schlaf, Nahrung und Wasser.