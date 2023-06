Leak ums Leck

Danish Defence/UPI Photo/imago Lange taten alle so, als tappten sie im dunkeln bei den Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Pipelines (vor Dueodde, 27.9.2022)

Wer wusste wann was zu den Anschlagsplänen auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2? Vorgeblich tappten Ermittler, Politiker, Polizei, Geheimdienste nach der Sprengung der Gaspipelines am 26. September 2022 monatelang im dunkeln. Doch bereits rund drei Monate vor dem Anschlag auf dem Grund der Ostsee, im Juni 2022, hat der US-Geheimdienst CIA die Ukraine davor gewarnt, die Gasleitungen durch einen Sabotageakt zu zerstören, wie eine am Dienstag von tagesschau.de veröffentlichte Recherche von ARD-Hauptstadtstudio, »Kontraste«, SWR und Die Zeit zusammen mit Kollegen des niederländischen Fernsehens NOS/Nieuwsuur ergab.

Auch die Bundesregierung könnte schon frühzeitig etwas von Anschlagsplänen auf die Pipeline gewusst haben. Die ersten Hinweise über einen möglichen Angriff durch ein Kommando aus der Ukraine erlangte offenbar der niederländische Militärgeheimdienst MIVD. Dieser teilte seine Erkenntnisse mit den USA, die wiederum warnten verschiedene europäische Staaten, darunter auch die BRD.

»Im vergangenen Juni erfuhr die CIA über eine europäische Spionageagentur, dass ein sechsköpfiges Team ukrainischer Spezialeinheiten das Erdgasprojekt zwischen Russland und Deutschland sabotieren wollte«, berichtete die Washington Post am Dienstag vergangener Woche. Und weiter: »Die CIA teilte den Bericht im vergangenen Juni mit Deutschland und anderen europäischen Ländern, so mehrere mit der Angelegenheit vertraute Beamte, die sich unter der Bedingung der Anonymität äußerten, um über sensible Geheimdienstoperationen und diplomatische Gespräche zu sprechen.« Laut der Zeitung sollte die Sabotage zur Zeit des NATO-Seemanövers »Baltops« verübt werden, das vom 5. bis 17. Juni 2022 in der Ostsee stattfand. Eine mit dem Thema vertraute Person bestätigte am Mittwoch gegenüber junge Welt, dass es schon Monate vor dem eigentlichen Anschlag geheimdienstliche Informationen dazu gegeben habe. Diese hat die Bundesregierung verschwiegen und auch während der Aufklärungsversuche des Falles so getan, als hätte sie von nichts gewusst.

Ali Al-Dailami, stellvertretender Vorsitzender und verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, sagte am Mittwoch gegenüber junge Welt: »Durch ihr dröhnendes Schweigen zu den massiven Vorwürfen schafft die Bundesregierung eine tiefe Verunsicherung und Misstrauen in der Bevölkerung.« Die Regierung müsse sich nun umfassend erklären, wann sie Kenntnisse von den Plänen erhielt und ob sie Schritte unternommen hat, diesen beispiellosen Anschlag auf eine derart zentrale Einrichtung der europäischen Energieinfrastruktur zu vereiteln. »Sollte die Bundesregierung tatsächlich im Vorfeld von diesem Anschlag gewusst und die darauf folgende Energiepreiskrise billigend in Kauf genommen haben, wäre sie nicht mehr haltbar«, so Al-Dailami.

Etwas Licht ins Dunkel hatte ein Leak gebracht. Der Bericht eines europäischen Geheimdienstes wurde über die Chatplattform Discord verbreitet, angeblich von Jack Teixeira, einem Mitglied der U. S. Air National Guard. »Ich erwarte, dass der Generalbundesanwalt dem Parlamentarischen Kontrollgremium umgehend den aktuellen Stand der Ermittlungen mitteilt«, forderte André Hahn, der für die Fraktion Die Linke Mitglied dieses Gremiums ist, am Mittwoch im junge Welt-Gespräch.