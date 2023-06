Lauterbachs Lüge

Fabian Sommer/dpa

All die Finanzbazookas für Coronahilfen und die der Aufrüstung dienenden Doppelwummse müssen nun nach und nach bezahlt werden: zum Beispiel von den gesetzlich Krankenversicherten, die sich nach Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf weiter steigende Beiträge im kommenden Jahr einstellen sollen. Zuvor darf der größte Teil dieser Gruppe bereits ab dem 1. Juli für eine minimal verbesserte Ausstattung der Pflegeversicherung tiefer in die Tasche greifen.

Lauterbach stellt seine Ankündigung als alternativlos dar, denn Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) beharrt auf der »Schuldenbremse« und will keine zusätzlichen Euros für die gesetzlichen Krankenkassen springen lassen. Deren Spitzenverband rechnet für 2024 ohne Beitragserhöhung mit einer Finanzierungslücke von 3,5 bis sieben Milliarden Euro, woraus sich für die Versicherten ein weiterer Anstieg des Zusatzbeitrages von 0,2 bis 0,4 Prozentpunkten ergeben würde. Schließlich soll es nach dem Willen von Gesundheitsminister Lauterbach keine Leistungskürzungen geben.

Das ist nun allerdings eine sehr seltsame Ankündigung, denn die realen Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte verschlechtern sich zusehends: Der zunehmende Fachärztemangel in vielen Regionen und Stadtteilen zieht immer längere Wartezeiten auf Termine nach sich. In dünn besiedelten Gegenden stehen immer weniger Krankenhäuser für die Behandlung akuter Blinddarmentzündungen oder banaler Knochenbrüche bereit – und Lauterbach plant mit seiner sogenannten Krankenhausreform gerade hier weiteren Abbau. In den Großkliniken der Städte hingegen stimmt das überlastete Personal mit den Füßen ab und arbeitet weniger Stunden oder schmeißt den Job gleich ganz hin. Wichtige Medikamente wie Antibiotika oder Krebsmittel fehlen in den Apotheken, weil die Pharmaindustrie lieber Milliarden mit scheininnovativen Arzneien scheffelt. Die Leistungskürzungen sind also längst da, und sie werden fortgesetzt, wenn es kein Umsteuern im Gesundheitswesen um 180 Grad gibt.

Dazu würde übrigens auch eine Neuausrichtung der Krankenversicherung gehören, inklusive Finanzierung. Sooft es schon gesagt worden ist, bleibt richtig, dass es nicht zig nicht wirklich verschiedener Versicherungen bedarf, schon gar nicht der privaten. Eine leistungsfähige Versicherung für alle, in die entsprechend alle einzahlen, ohne Einkommensbemessungsgrenzen – damit ließe sich ein richtig gutes Gesundheitssystem finanzieren. Eines, in dem genug gut bezahltes Pflegepersonal seiner Arbeit gerne nachgeht. Eines, in dem nicht Privatinvestoren Arztpraxen aufkaufen und auf reine Rendite umstricken, sondern wo ambulante und stationäre Krankenversorgung sinnvoll miteinander kooperieren; vielleicht sogar durch eine Reaktivierung des bewährten Poliklinikmodells.