Myanmar: Tausende Tote seit 2021

Oslo. In den ersten 20 Monaten nach dem Militärputsch im Jahr 2021 wurden in Myanmar nach einer Bilanz des Friedensforschungsinstituts in Oslo mehr als 6.000 Zivilisten getötet. Fast die Hälfte der Morde wird in dem Bericht der Regierungsseite zugeschrieben. Etwas mehr als 2.000 Todesopfer gingen demnach auf das Konto von bewaffneten Oppositionsgruppen, mehr als 1.000 Tötungen konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. (AFP/jW)