Palästinas Präsident zu Besuch in China

Beijing. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ist am Dienstag zu einem viertägigen Besuch in China eingetroffen. Die Nachrichtenagentur ­WAFA teilte mit, Abbas werde mit Chinas Staatschef Xi Jinping sowie mit Ministerpräsident Li Qiang zusammentreffen. Wie WAFA weiter mitteilte, werden Abbas und Xi sich über »die jüngsten Entwicklungen in Palästina sowie über weitere Themen von beiderseitigem Interesse« austauschen. Am Rande eines Besuches in Saudi-Arabien im Dezember hatte Xi Abbas zugesichert, sich für eine »baldige, gerechte und dauerhafte Lösung der palästinensischen Frage« einzusetzen. (AFP/jW)