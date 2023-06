Post für Galeria-Beschäftigte

Roland Weihrauch/dpa Ernste Situation, ernste Gesichter, ernstgemeinter Protest: Die Galeria-Beschäftigten kämpfen nicht nur für ordentliche Tarife, sondern auch für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze (Essen, 9.6.2023)

Auch für »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) sollen wieder die Flächentarifverträge gelten. Unter anderem darüber wird Verdi diese Woche Donnerstag mit dem Management zum sechsten Mal verhandeln. Um den Druck auf den Verhandlungspartner zu erhöhen, legten die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen am Freitag erneut die Arbeit nieder. Warum es in den Verhandlungen bislang nicht vorangegangen ist, meinte Galeria-Arbeitsdirektor Guido Mager den Beschäftigten am gleichen Tag in einem »Mitarbeiterbrief« erklären zu müssen.

These eins des Schreibens, das jW vorliegt, lautet, Flächentarifverträge seien für die Branche, in der GKK sich bewegt, »nicht mehr marktüblich«. Sie wären allenfalls noch was für den Lebensmittelhandel, der »wirtschaftlich deutlich besser aufgestellt« sei. Die direkten Konkurrenten der Warenhauskette hätten kaum sozialversicherungspflichtige Angestellte. Mit 2.600 Euro für eine Verkäuferin mit zehnjähriger Berufserfahrung zahle Galeria überdurchschnittlich, verkündete Mager.

These zwei des Briefes war schon eher eine Drohung: Die Zahl der tarifgebundenen Unternehmen nehme stetig ab. Schon 75 Prozent der Einzelhandelsunternehmen seien tariflos unterwegs. Fraglich sei, mutmaßte Mager, ob es im Interesse der Beschäftigten sei, »dass ausgerechnet im und kurz nach dem Schutzschirmverfahren massiv gestreikt« werde. »Das entzieht dem Unternehmen Geld und hilft niemandem.«

Wem tatsächlich seit langem Geld entzogen wird, sagt Mager nicht. Es sind die Beschäftigten der kriselnden Warenhauskette, die seit Jahren auf 5.500 Euro Einkommen jährlich (in Vollzeit) verzichten. Laut letztem Verhandlungsstand würde GKK es gern dabei belassen – an den noch nach jetzigem Stand 87 verbleibenden Standorten.

In der dritten These wird das Ziel des »Mitarbeiterbriefes« besonders deutlich: Für Galeria sei es in der »Phase des Neustarts fatal, wenn immer wieder zu Streiks aufgerufen und Halbwahrheiten verbreitet« würden. »Dadurch werden unsere Arbeitsplätze erneut gefährdet.« Welche Halbwahrheiten gemeint sind, verriet Mager in dem Brief nicht. Dafür gab er Einblicke in den Tarifvertrag, der nach dem Geschmack der Geschäftsführung wäre: Man glaube an das Warenhaus und den wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft. Daher sei es »bereits in diesem Jahr möglich, im November eine einmalige steuerfreie Sonderzahlung von 300 Euro zu zahlen«. Die Tarifgehälter sollen »unter Berücksichtigung unseres wirtschaftlichen Erfolgs erhöht« werden.

Wozu das alles, ist einem Interview des neuen Galeria-Chefs Olivier van den Bossche im Handelsblatt wenige Tage zuvor zu entnehmen. Er will nicht nur den Umsatz steigern, sondern plant bereits mit einem Gewinn im kommenden Jahr. »Im nächsten Geschäftsjahr möchte ich gerne im operativen Geschäft, also beim EBITDA, eine schwarze Null sehen.« Erst Ende Mai wurde das jüngste Insolvenzverfahren von GKK beendet, im Zuge dessen GKK auch den mit Verdi ausgehandelten Tarifvertrag aufgekündigt hatte. Wer vor diesem Hintergrund so schnell wie möglich Gewinn erwirtschaften will, kann Forderungen der Beschäftigten nicht gebrauchen. Der »Mitarbeiterbrief« macht das mehr als deutlich.