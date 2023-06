Leipzig: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Leipzig. Im Zusammenhang mit den antifaschistischen Demonstrationen in Leipzig am vergangenen Sonnabend ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen versuchten Mordes gegen Unbekannt. Grund sei der Wurf eines Molotowcocktails gegen Polizisten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Zehn Männer im Alter von 20 bis 36 Jahren waren am Wochenende in Untersuchungshaft gekommen. Ihnen werden schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie teilweise versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. (dpa/jW)