Festnahmen in Kirgistan nach »Putschversuch«

Bischkek. In Kirgistan sind mehr als 30 Menschen festgenommen worden, weil sie angeblich einen Putsch geplant hatten. Wie die kirgisische Sicherheitsbehörde GKNB am Dienstag mitteilte, hatte die Gruppe Unruhen beabsichtigt, »um die Macht gewaltsam an sich zu reißen«. Der GKNB wirft dem Vorsitzenden der nicht im Parlament vertretenen Partei Eldik Kenech (Volksrat) vor, der Drahtzieher der über 100köpfigen Gruppe zu sein und »geheime Treffen organisiert zu haben«, um die Machtergreifung zu planen. Nach Angaben der Sicherheitsbehörde sollte die Gruppe zudem »bald finanzielle Mittel aus dem Ausland erhalten«. Erst vor wenigen Tagen hatte EU-Ratspräsident Charles Michel dem Land einen Besuch abgestattet. Der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow hatte ihm gegenüber von einer »Bereitschaft, Hand in Hand mit der Europäischen Union zu arbeiten«, gesprochen. (AFP/jW)